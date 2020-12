Mulher morre quando carro em que estava capota na Lagoa Várzea das Flores

(foto: Corpo de Bombeiros/ Divulgação)

Um, na Rua S, 511, no Bairro, próximo à Lagoa Várzea das Flores, deixou o saldo triste de uma morte. A motorista, umade 60 anos, manobrava seu carro, um Ford Eco Sport prata, placa JHA6E98, para sair de casa, quando o carro desceu a ladeira, capotando. A vítima foi cuspida para fora do veículo, e sua cabeça foi esmagada.Segundo relatório do Corpo de Bombeiros, a mulher estava manobrando o carro na garagem, para sair de casa. No entanto, a rua é muito íngreme e tão logo as rodas tocaram a rua, o veículo tombou de lado e começou a capotar.O carro rodopiou diversas vezes e a mulher, que estava sem o cinto de segurança, acabou sendo ejetada pelo vidro dianteiro, mas numa das capotagens, teve sua cabeça esmagada.O Samu compareceu ao local e constatou a morte. Segundo relato dos médicos, a mulher teve morte imediata. A perícia também esteve no local.