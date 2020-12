Homem negro é agredido e acusado de roubo em supermercado no Norte de MG

Alex Júnior diz que foi agredido em supermercado e acusado de roubar par de botinas que comprou em outro estabelecimento (foto: Reprodução/Redes sociais) homem de 28 anos denunciou ter sido agredido dentro de um supermercado em Várzea da Palma, no Norte de Minas, após um funcionário ter suspeitado de que ele teria roubado um par de botinas do estabelecimento. A vítima, Alex Júnior Alves de Souza, afirma que também foi xingado por um dos agressores de “negro ladrão”. O caso está sendo investigado pela polícia.

O fato ocorreu na tarde de sábado (5/12) e foi registrado em boletim de ocorrência pela). De acordo com o boletim, a vítima contou que ao final do episódio, após tudo ser esclarecido, a gerente do supermercado pediu desculpas ao rapaz, não cobrou a compra que ele fez e ainda lhe ofereceu emprego no estabelecimento.

Vítima de racismo em um supermercado em Várzea da Palma, Alex Júnior Alves de Souza afirma que também foi xingado por um dos agressores de %u201Cnegro ladrão%u201Dhttps://t.co/vULpGXukBE pic.twitter.com/ugLTl5rspw — Estado de Minas (@em_com) December 7, 2020

De acordo com a Polícia Militar, Alex Junior afirma que foi a um supermercado de Várzea da Palma e comprou um par de botinas, que passou a usá-lo imediatamente. Em seguida, ele foi a um outro supermercado da cidade, onde experimentou um par de sandálias e pegou um frango. Ao passar pelo caixa, disse o homem, um funcionário suspeitou que ele tinha roubado as botinas que usava.

Conforme o registro policial, Alex informou que um funcionário lhe pediu para levantar o pé, para conferir se o calçado novo não era realmente do supermercado, o que foi recusado pelo consumidor.



A partir desse momento, relatou o rapaz, ele foi dominado e “arrastado” por seguranças até um cômodo, onde teria sido agredido com socos na cabeça, no rosto e na barriga, sofrendo uma lesão acima do olho esquerdo e vários hematomas pelo corpo. Os ferimentos foram constatados em ficha médica em unidade de saúde de Várzea da Palma, onde a vítima foi atendida na tarde de sábado.

Uma cliente filmou o momento em que o rapaz foi abordado e conduzido dentro do supermercado, mas uma pessoa interrompeu a filmagem, conforme vídeo que circula nas redes sociais.

Alex Junior disse que, em determinado momento, um dos agressores o xingou de “negro ladrão”, mas sem identificar o autor da ofensa racial. Ele também relatou que ficou por cerca de uma hora no cômodo fechado do supermercado. Contou que durante esse intervalo, uma pessoa foi até o outro supermercado, onde certificou que ele realmente tinha comprado o par de botinas no estabelecimento.

Segundo a PM, a vítima apontou um funcionário do supermercado de nome Eduardo Lucas como um dos seus agressores. No sábado, com suspeita de fratura em uma das mãos, Lucas procurou a mesma unidade de saúde onde Alex Junior atendido.

A PM informou que, após a denúncia, foi até a casa do suspeito da agressão, mas não o encontrou. Para os policiais, a gerente do supermercado alegou que houve uma luta corporal entre Alex e Eduardo.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência da PM, o rapaz revelou ainda que, depois de tudo esclarecido, que ele realmente não tinha roubado o par de botinas que usava, a gerente do supermercado lhe pediu desculpas pelo ocorrido, não cobrou as compras e ainda ofereceu emprego a Alex, que não teria aceito.

A reportagem tentou, mas não conseguiu contato com a direção do supermercado de Várzea da Palma onde o homem teria sido agredido. O caso deverá ser investigado pela Polícia Civil.