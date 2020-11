Brasileiros tomam as ruas contra racismo e pedem justiça por João Alberto

Em Belo Horizonte o protesto pediu justiça por João Alberto Silveira Freitas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Brasil nesta sexta-feira (20), Dia da Consciência Negra, contra o assassinato de João Alberto Silveira Freitas, de 40 anos, homem negro que morreu após ser espancado nas dependências do supermercado Carrefour, no bairro Passo D’Areia, na zona norte de Porto Alegre. As cidades do Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Belo Horizonte, Osasco e Porto Alegre foram tomadas por manifestantes que pediam pela justiça e gritavam palavras de ordem. Diversos protestos foram convocados em todo onesta sexta-feira (20),de 40 anos,que morreu após sernas dependências do supermercadono bairro Passo D’Areia, na zona norte de Porto Alegre. As cidades doforam tomadas por manifestantes que pediam pela justiça e gritavam palavras de ordem.

As hashtags #JustiçaporBeto e #VidasPretasImportam ficaram entre as mais faladas nas redes sociais. Além delas, as palavras “Carrefour” e “Racismo” também ficaram entre as mais citadas.

No Rio de Janeiro, manifestantes ocuparam a filial do Carrefour na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Em protesto, os manifestantes gritavam: “Assassino, Carrefour!”.

Em Brasília, o ato acontece na praça Zumbi dos Palmares. Lá, manifestantes gritam por justiça e pelo nome de João Alberto.

Em São Paulo, manifestantes invadiram uma loja do Carrefour. Em protesto, eles se manifestaram contra o racismo e as injustiças sociais. Lá, um grupo jogou pedras na fachada da loja.

Osasco, na grande São Paulo, também teve protesto pela morte de João Alberto. Os manifestantes entraram no Carrefour durante o início noite e seguem se manifestando.

Em Porto Alegre, a bancada negra da Câmara Muncipal, eleita nas eleições de 2020, se juntou para se manifestar. "Não esqueceremos de Beto, como não esquecemos de Marielle e tantos outros que não puderam voltar pra casa", escreveram em cartaz.

Veja os vídeos das manifestações:

Protesto contra a morte de João Alberto Silveira Freitas em um supermercado da rede Carrefour na 402 Sul, em Brasília. João Alberto, negro, morreu após ser espancado por dois seguranças do mercado em Porto Alegre #justicaporbeto



Fotos de Gustavo Moreno para o @Metropoles pic.twitter.com/MgbFcRuDNz %u2014 Rafael Campos (@rafaelcampos) November 20, 2020

Protesto no Carrefour da 402 Sul em Brasília. Contra o assassinato de um homem negro em uma loja da rede em Porto Alegre pic.twitter.com/0P5HWa5EKu %u2014 andré shalders (@andreshalders) November 20, 2020

Hoje, eu, Miguel, Fernanda e a bancada negra eleita nos reunimos na Praça do Tambor. O q era pra ser um dia de celebração e conscientização se tornou mais um ato de luta, infelizmente necessário. POA segue firme na luta antirracista, e nós reforçamos nosso compromisso com a luta. pic.twitter.com/4vONxiGuc5 %u2014 Manuela 65 (@ManuelaDavila) November 20, 2020

'Assassinos' e 'racistas': após gritos de protesto, unidade do Carrefour fecha as portas em BH pic.twitter.com/ruIvOUEnoZ %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 20, 2020

"Nós viemos em paz para os trabalhadores. Para os empresários, para o Carrefour é guerra!" Declaram manifestantes. pic.twitter.com/pJZXCK8azL %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 20, 2020

Djonga sobre assassinato de homem negro no RS: 'Se acreditassem que é errado, não aconteceria mais'https://t.co/gLXZ7vv0dK pic.twitter.com/7qEBa8tfrS %u2014 Estado de Minas (@em_com) November 20, 2020

