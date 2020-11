Vidros quebrados em loja do Carrefour: esquerda critica uso da palavra 'vândalos'; direita chama manifestantes de terroristas

Loja do Carrefour no Jardins, em São Paulo, foi atacada na tarde desta sexta-feira (20) (foto: Nelson Almeida/AFP)

Manifestação

O que diz o Carrefour

João Alberto Silveira Freitas, um homem negro, f oi morto por seguranças do supermercado em Porto Alegre , na noite de quinta-feira (19/11). O vídeo do momento da morte do homem circula nas redes sociais desde a manhã desta sexta e causa revolta em todo o Brasil. Nas imagens, é possível ver pessoas gritando para que as agressões cessassem. O laudo da morte aponta que o homem morreu por asfixia.Parte dos manifestantes que acompanhavam a marcha do Dia da Consciência Negra em São Paulo se distanciou da passeata e foi até à loja do Carrefour. O grupo arremessou pedras e destruiu a fachada do shopping onde fica o supermercado. Alguns carros que estavam estacionados em frente ao comércio foram atingidos pelas pedras e tiveram os vidros quebrados. O ato durou poucos minutos e não há relato de feridos até o momento."O Carrefour informa que adotará as medidas cabíveis para responsabilizar os envolvidos neste ato criminoso. Também romperá o contrato com a empresa que responde pelos seguranças que cometeram a agressão. O funcionário que estava no comando da loja no momento do incidente será desligado. Em respeito à vítima, a loja será fechada. Entraremos em contato com a família do senhor João Alberto para dar o suporte necessário.O Carrefour lamenta profundamente o caso. Ao tomar conhecimento deste inexplicável episódio, iniciamos uma rigorosa apuração interna e, imediatamente, tomamos as providências cabíveis para que os responsáveis sejam punidos legalmente. Para nós, nenhum tipo de violência e intolerância é admissível, e não aceitamos que situações como estas aconteçam. Estamos profundamente consternados com tudo que aconteceu e acompanharemos os desdobramentos do caso, oferecendo todo suporte para as autoridades locais."