Polícia prende suspeito de matar jovem de 22 anos em bar no Bairro Paraíso

Crime ocorreu de madrugada no Bairro Paraíso (foto: Reprodução/Google Street View) A Polícia Militar prendeu, na manhã desta segunda-feira (7/12), um rapaz de 22 anos, suspeito de matar outro jovem de 22 anos e ferir, com dois tiros no braço esquerdo,outro homem de 24 anos. O crime aconteceu no final da madrugada, no Bar do Índio, na Rua Anápolis, Bairro Paraíso.









Depois de algum tempo, apontou a arma na direção das vítimas e puxou o gatilho. As duas vítimas ainda foram socorridas, levadas para o Hospital João XXIII. O jovem de 22 anos morreu ao chegar no hospital, enquanto o amigo dele passou por cirurgia e não corre perigo.





Tão logo chegaram ao local do crime, os policiais, depois de conseguirem as características do agressor, iniciaram buscas nas proximidades e conseguiram localizar o suspeito, que foi reconhecido por testemunhas.





Segundo os policiais, o suspeito tentou despistá-los ao ser preso, dando o nome de seu irmão, que é menor de idade. Os policiais desconfiaram e acabaram chegando à verdade, com o criminoso confessando o nome verdadeiro e também o crime. Ele foi levado para o Ceflan 1, no Bairro Sagrada Família.