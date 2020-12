Motociclista deixa homem baleado em posto de gasolina de BH e foge

Um homem de 25 anos foi deixado ferido em umna Avenida Carlos Luz, no Bairro, Região Noroeste de BH, na madrugada desta segunda-feira (7/12). Segundo a Polícia Militar, ele estava com umde arma de fogo e foi levado para o Hospital Odilon Behrens.

Os funcionários relataram que dois homens chegaram de moto no posto quando o garupa caiu no chão e, imediatamente, o condutor fugiu. Eles foram socorrer a, viram que ele estava com um ferimento parecido com dee acionaram a PM.