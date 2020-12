Fiel é esfaqueado em desentendimento em igreja evangélica em Uberaba

Faca do crime, que aconteceu em igreja evangélica do bairro Abadia, Uberaba (foto: GM/Divulgação)

Após tentar defender um pastor, segundo informações de testemunhas, um homem foi esfaqueado nesse domingo (06/12), em igreja evangélica situada no bairro Abadia, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.



Segundo informações da Guarda Municipal (GM), inicialmente, o suspeito iniciou uma discussão com o pastor, por motivos desconhecidos. Mas, neste momento, um terceiro envolvido entrou na discussão, se desentendeu com o suspeito que, pouco depois, pegou uma faca que estava na cozinha e o atingiu no ombro.

Ainda conforme a GM, o suspeito disse que desferiu o golpe na vítima porque a mesma teria desrespeitado a sua esposa. Ele foi levado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil.