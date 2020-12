Ônibus com defeito prejudica trânsito na MGC-356, no Belvedere, em BH

Ônibus (da cor azul, no centro da imagem) com defeito prejudicou trânsito na MGC-356 na tarde desta quarta (2) (foto: Divulgação/BHTrans) ônibus com problemas mecânicos prejudica a vida do motorista que precisa utilizar a MGC-356, na altura do Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quarta-feira (2/12). De acordo com imagens das câmeras da BHTrans, o coletivo parou na alça que dá acesso à Avenida Raja Gabáglia. Com isso, um congestionamento de quase 3 km se formou na rodovia, se aproximando do Anel Rodoviário. Umcom problemas mecânicos prejudica a vida do motorista que precisa utilizar a, na altura do Bairro Belvedere, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quarta-feira (2/12). De acordo com imagens das câmeras da, o coletivo parou na alça que dá acesso à Avenida Raja Gabáglia. Com isso, um congestionamento de quase 3 km se formou na rodovia, se aproximando do Anel Rodoviário.