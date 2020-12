Polícia apreende meia tonelada de maconha na BR-262

Tabletes da droga estavam no Renegade, que tem vidros escuros, segundo a polícia (foto: Polícia Militar Rodoviária/Divulgação)



Dois homens foram presos após serem flagrados transportando mais de 300 tabletes de maconha na MG-050, em Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Eles tentaram fugir da polícia, mas acabaram detidos após bater em outros veículos já na BR-262.





15:02 - 02/12/2020 Operação do MPMG, PM e Gaeco prende 35 pessoas em São João del-Rei



Ao notar que seriam aborados, ambos os motoristas fugiram em alta velocidade no sentido Belo Horizonte. Eles foram seguidos pelos policiais e foram parar na BR-262, ainda no município. No entanto, ao chegar ao trecho havia um fluxo de trânsito maior. A perseguição terminou na altura do km 364. A abordagem ocorreu no fim da manhã desta quarta-feira (2). Uma equipe do Grupo Tático Rodoviário (GTR), da(PMRv), desconfiou de um Renagade e um Hyundai HB20 que transitavam juntos e em baixa velocidade pela MG-050.Ao notar que seriam aborados, ambos os motoristas fugiram em alta velocidade no sentido Belo Horizonte. Eles foram seguidos pelos policiais e foram parar na BR-262, ainda no município. No entanto, ao chegar ao trecho havia um fluxo de trânsito maior. A perseguição terminou na altura do km 364.





“O veículo da frente, que acreditamos ser o batedor, colidiu com outros dois. O Renegade, que estava com a droga, bateu em outro veículo. Os dois indivíduos fugiram a pé e entraram em um matagal”, conta o major Douglas Guimarães Lima, assessor de imprensa da PMRv.



Lá, eles tiveram apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na ação. “No meio tempo, um helicóptero chegou para ajudar e a equipe terrestre os alcançou e capturou. Todo o porta-malas e o banco traseiro (do Renegade) estavam cheios de tabletes da droga. Foram 378 tabletes de tamanhos variados, em torno de meia tonelada”, detalhou.





Vídeo que circula pelas redes sociais fala em assalto, disparos e até um morto na BR-262. PM desmentiu (foto: Reprodução da internet/WhatsApp) Ainda segundo o major, os homens detidos permaneceram em silêncio. O condutor do carro com as drogas tem 25 anos e passagens por tráfico de drogas e porte ilegal de armas. Já o segundo homem detido, de 31 anos, não tinha passagens pela polícia.





A mobilização para deter a dupla assustou motoristas que passavam pela BR-262. Em um vídeo que circula nas redes sociais, um condutor gravou o trânsito parado à frente, viaturas e o helicóptero da polícia. Ele desconfiou de um assalto e falou sobre tiros, morte e um acidente. No entanto, de acordo com o major Douglas, os suspeitos estavam desarmados e não houve disparos por parte da polícia. Ninguém se feriu na ocorrência.





Ainda segundo ele, esta foi uma das maiores apreensões realizadas pela PMRv na Grande BH em 2020. Neste ano, a polícia rodoviária adotou um novo conceito de patrulhamento com atenção maior para a crimes violentos nas rodovias estaduais.