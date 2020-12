Operação do MPMG, PM e Gaeco prende 35 pessoas em São João del-Rei

Três armas de fogo, 29 veículos, 27 quilos de cocaína, uma barra de maconha foram apreendidos (foto: Divulgação/PMMG)

35 pessoas foram presas durante duas operações do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com o apoio da Polícia Militar e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), nesta terça-feira (1/12), em São João del-Rei, na região do Campo das Vertentes.

As operaçõessão resultado de uma investigação que detectou ramificações criminosas que atuavam no município e cidades vizinhas. As informações apontavam para organizações articuladas para fins de tráfico de drogas ilícitas e outros crimes.

Os mandados de busca, expedidos pelo juiz da Vara Criminal da comarca de São João del-Rei, renderam diversas apreensões e as 35 prisões. As ações tiveram início pela manhã e se desenrolaram não só no município, mas em outras cidades do Campo das Vertentes.

Durante as buscas, os agentes encontraram três armas de fogo e diversas munições, 29 veículos, 27 quilos de cocaína, uma barra de maconha e mais de R$ 104 mil. Além disso, multas ambientais em um valor superior a R$ 17 mil também foram aplicadas.

Participaram dessa ação dois Promotores de Justiça, dois servidores do MPMG, além de 252 policiais militares e quatro integrantes do Gaeco.