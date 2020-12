Homem é preso em MG transportando tabletes de cocaína avaliados em R$ 3 mi

Maior parte da droga estava na bagagem do suspeito (foto: PRF/Divulgação) preso pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) com dois tabletes de cocaína e outros 76 de cloridrato de cocaína, no município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Ele viajava com o filho, que foi entregue ao Conselho Tutelar. Um homem de 36 anos, que viajava em ônibus fretado, foipela(PRF) com dois tabletes dee outros 76 de cloridrato de cocaína, no município de, no Alto Paranaíba. Ele viajava com o, que foi entregue ao









Ele já havia sido preso por tráfico de drogas, mas os policiais resolveram verificar também o bagageiro do ônibus, onde foi encontrado o restante da droga. Os 76 tabletes restantes estavam nas malas do mesmo homem. Toda o material apreendido foi avaliado em mais de R$ 3,1 mi.





Apesar da droga, não foi possível associar o transporte da cocaína aos responsáveis pelo veículo, que também não era clandestino, apesar de não ter linha regular.





Tanto a droga quanto o homem foram levados para a Polícia Civil em Patos de Minas. Além do crime de tráfico de drogas, foi atribuído a ele o crime de corrupção de menores.





Ao mesmo tempo, o Conselho Tutelar do Município recebeu o filho do suspeito. A idade dele não foi divulgada, mas o trabalho seguinte seria fazer contato com familiares para que ele fosse encaminhado de volta à família.