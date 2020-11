Acidente envolvendo quatro caminhões e dois ônibus deixa 20 feridos na BR-381, em Oliveira

Acidente ocorreu por volta das 6h da manhã desta sexta (20) (foto: Reprodução/Arteris Fernão Dias)

Um engavetamento envolvendo três caminhões, uma carreta e dois ônibus terminou com pelo menos 20 vítimas na BR-381, na altura do km 635, em Oliveira, Centro-Oeste de Minas. A colisão ocorreu por volta das 6h, no sentido São Paulo, e uma pessoa ficou em estado muito grave. Ninguém morreu.

De acordo com a Arteris, concessionária responsável pela rodovia, um caminhão tombou e, logo em seguida, houve um engavetamento de outros dois caminhões, uma carreta e dois ônibus. Ao todo, foram 102 pessoas atingidas e a maior parte delas saiu ilesa.

Os Bombeiros trabalham no local ao lado da empresa. As seis vítimas mais graves já foram atendidas e o helicóptero da corporação também presta socorro. As demais recusaram atendimento.

Os riscos de incêndio, explosão ou derrapagem também já foram eliminados pelos Bombeiros. A ocorrência foi encerrada.

