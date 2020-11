Mulher é baleada e aciona a PM antes de morrer; suspeito foi preso no Sul de Minas

Crime aconteceu na casa do casal em Jandira, interior paulista (foto: Google Street View)

Umde 41 anos foi presodea esposa emintegrada no posto da Polícia Rodoviária Federal (), na BR-381, em Perdões, no. O crime aconteceu em, interior paulista, na madrugada desta sexta-feira (13). A mulher, de 30 anos, foi atingida por, pelo menos, quatroe conseguiu acionar a Polícia Militar antes de morrer.

De acordo com a PRF, oaconteceu nado casal, no Bairro Sol Nascente, em. Depois de baleada, a vítima conseguiu ligar para a PM. “Por volta das 2h30, uma mulher ligou para a Polícia Militar, informando que havia sido agredida pelo marido no dia anterior e que nesta madrugada ele atirou nela, ferindo-a no braço, mão, tórax e cabeça”, diz a PRF.

Suspeito fugiu para o Sul de Minas e foi preso pela PRF (foto: PRF/divulgação)

A mulher também informou que o suspeito tinha fugido de carro para Minas Gerais. Elizabeth Assunção Soares Barroso chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no pronto-socorro da cidade. “A Polícia Militar de São Paulo comunicou a PRF no Estado, que por sua vez enviou informativos para todas as unidades, que fazem divisa com São Paulo”, completa.

Em seguida, Lindomar Berylo foi preso em ação integrada no posto da PRF, em Perdões. “Ele informou aos policiais que matou a esposa, porque teria encontrado mensagens no seu celular que comprovariam uma suposta traição. Informou também que comprou a arma em uma feira popular e após o crime jogou-a em um matagal”, afirma.

O suspeito, preso em flagrante, foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Lavras. Ele foi encaminhado ao Presídio de Bom Sucesso.