Homem é esfaqueado por companheiro da ex no Norte de Minas

Na imagem, foto da cidade onde ocorreu o crime (foto: Google Street View/ Reprodução) Francisco Sá, no Norte de Minas. Um homem, de 38 anos, foi esfaqueado durante discussão com companheiro da ex na noite dessa quarta-feira (11) em, no Norte de Minas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a agressão ocorreu por volta das 22h30, na Rua “A”, no Bairro Dois Irmãos.Segundo o, a vítima, de 38 anos, estava na casa da ex quando se desentendeu com o atual, de 62. O homem mais velho desferiu golpes de faca no ex-companheiro da atual namorada, em seguida, fugiu.A equipe do(Samu) foi chamada para prestar socorro à vítima. Foram constatadas três perfurações: no tórax,no abdômen na mão direita. Ele foi socorrido em estado grave para o hospital.Ainda de acordo com a PM, foi realizado intenso rastreamento na tentativa de localização e prisão do autor. Mas, até a publicação desta matéria, ele não foi encontrado.