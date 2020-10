Belo Horizonte tem o dia mais quente da história nesta quarta-feira

AM

Na manhã desta quarta, BH bateu o recorde de temperatura mínima mais alta do ano, de 23,9°C (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A PRESS) 38.4° em Belo Horizonte na tarde desta quarta-feira (7). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) esse é o dia mais quente da história de Belo Horizonte.









A tendência é que as temperaturas sigam subindo nos próximos dias. Nesta quinta (8), os termômetros devem ficar entre 24°C e 37°C e, na sexta, entre 25°C e 39°C.

Ver galeria . 12 Fotos (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A PRESS )

O alívio só deve chegar no final de semana, quando há previsão de grande nebulosidade e pancadas de chuva isoladas entre sábado (10) e domingo (11).



Em Minas, os termômetros também estouraram. A cidade onde foi registrada a temperatura mais alta no estado foi Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, com 41.7°.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa