Calor: BH bate recorde de mínima mais alta do ano nesta quarta-feira

Improvisar guarda-chuva como guarda-sol é uma opção para driblar o calorão (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

Se você acordou na manhã desta quarta-feira (7) sentindo mais calor que o normal, saiba que há uma explicação: BH bateu o recorde de temperatura mínima mais alta do ano nesta quarta-feira (7), de 23,9°C. Geralmente, esses momentos mais frios (ou, neste caso, menos quentes) do dia são registrados justamente entre o final da madrugada e o início da manhã.









O recorde de temperatura mínima mais alta do ano até então havia sido registrada no último dia 30 de setembro, quando os termômetros marcaram 23,2°C. Os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





A tendência é que as temperaturas sigam subindo nos próximos dias. Nesta quinta (8), os termômetros devem ficar entre 24°C e 37°C e, na sexta, entre 25°C e 39°C.





O alívio só deve chegar no final de semana, quando há previsão de grande nebulosidade e pancadas de chuva isoladas entre sábado (10) e domingo (11).





Chuva





Alguns pontos da Grande BH registraram pancadas isoladas nessa terça (6). Segundo a Defesa Civil de BH, foram 0,6mm de chuva durante 20 minutos na Pampulha. Nova Lima também registrou precipitação.





Apesar do alívio, trata-se de um fenômeno isolado. Por ora, não há previsão de chuva para esta quarta (7) na capital.





Em Minas





A situação segue semelhante em basicamente todo o estado. A previsão é de céu claro a parcialmente nublado para todas as regiões, exceto Zona da Mata e Vale do Rio Doce, onde há possibilidade de chuvas isoladas por umidade advinda do oceano.