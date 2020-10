Perigo que vem com o calor: saiba o que é e como evitar a hipertermia

Vista do pôr de sol na capital mineira a partir do Bairro Mangabeiras em dia de forte calor: máxima de hoje deve ficar em 36°C e há chances de pancadas de chuva de pequeno volume na Grande BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





O calor enfrentado pelos mineiros nos últimos dias é sinônimo de incômodo e pode pôr a saúde em risco. Dificuldades para dormir e suor excessivo são reclamações comuns da população. E a previsão de manutenção das temperaturas próximas aos 40°C até sexta-feira fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitisse alerta para possibilidade até de hipertermia nos próximos dias, condição que causa mortes, sobretudo nos países de clima temperado (Europa, por exemplo) durante as ondas de calor muito acima da média esperada para o período. Mas o que quer dizer a hipertermia? Quais cuidados devemos ter?





"A população que mais sofre são crianças e idosos. Os de mais idade, por um processo de envelhecimento das glândulas sudoríparas. Uma ineficiência do idoso de trocar calor com o ambiente. Com as crianças já é o contrário: é um processo de imaturidade desse mecanismo de termorregulação", explica Pimenta.



De acordo com ele, a população precisa ficar atenta a alguns sinais de desidratação e hipertermia. Se a solução dos problemas passa muitas vezes pela ingestão de água e a não exposição duradoura ao sol, a monitoramento da urina é fundamental. “A cor da primeira urina é importante. Na internet, qualquer pessoa pode encontrar tabelas que informam o nível de hidratação representado pelo tom da urina”, diz o especialista.





Na prática, se a urina de uma determinada pessoa está muito amarelada, ela não está consumindo a quantidade ideal de água. Se o tom já é puxado um pouco mais para o marrom, o quadro de desidratação é ainda mais perigoso. “Todas as casas que têm grávidas, crianças e idosos precisam ter essa tabela anexada ao banheiro porque gera uma orientação com essas condutas de hidratação", defende o fisiologista da UFMG.





Em relação à atividade física, o fisiologista, que trabalhou no Cruzeiro por 10 anos e também teve passagens pelo Atlético e pela Seleção Brasileira, alerta para que as pessoas evitem os horários de maior exposição solar. De acordo com ele, até mesmo em decorrência da pandemia da COVID-19, o interessante é não praticar exercícios em dias muito quentes.





Caso o praticante queira fazer algum tipo de atividade, Eduardo Pimenta dá algumas dicas. “Realizar uma hidratação prévia ajustada é fundamental. É preciso consumir de três a quatro litros de água durante o dia. Não é tomar três litros em uma hora. Essa ingestão tem que ser ajustada". Outro cuidado é optar por alimentos leves.





Para quem tem um parente idoso que viva sozinho, o fisiologista indica o monitoramento frequente. Sinais como dor de cabeça e alterações na pressão arterial são preocupantes quanto à hipertermia. “Esse fenômeno é muito mais impactante em países com clima mais frio. Na Europa, é muito comum, quando aparecem essas ondas de calor fora de temporada, óbitos de crianças e, principalmente, de idosos. Por isso, é muito importante os parentes próximos fiscalizarem a hidratação dos idosos”, explica.





O calorão não dá trégua hoje. Em Belo Horizonte, o dia será de temperatura máxima de 36°C e mínima de 23°C, informa o Inmet. A umidade relativa do ar fica entre 20% e 70%. O quadro será semelhante amanhã e ainda mais quente na sexta-feira, quando os termômetros podem marcar até 38°C.

O Climatempo, por sua vez, aposta em chances de pancadas de chuva à tarde e à noite na capital mineira e em cidades da Grande BH. As precipitações, porém, devem ficar em torno de sete milímetros.





De acordo com o Inmet, o alerta para as condições de saúde diante das temperaturas extremas foi feito porque as estações meteorológicas têm marcado dados muito superiores à média histórica. Em BH, por exemplo, a mediana de máximas de outubro é de 28,1°C, mas ontem os termômetros chegaram a marcar 36,6°C no Bairro Santo Agostinho, na capital mineira.





A situação é ainda mais grave no Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba e Noroeste de Minas Gerais. O alerta do Inmet abrange sobretudo essas regiões mineiras. Em Ituiutaba, por exemplo, a média das máximas para outubro é de 33,1°C. Mas, nos últimos dias, os termômetros ultrapassaram a marca dos 40°C.