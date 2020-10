Campina Verde pode bater recorde de temperatura de Minas nesta quarta; 'risco de morte' por calor segue valendo

Sol fortíssimo no Triângulo (foto ilustrativa) (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

alerta que colocou 34 cidades do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba em estado de "grande perigo" pelo calor intenso segue valendo nesta quarta-feira (7). Em Campina Verde, cidade do Pontal, a máxima prevista para hoje é de 44°C - a mais alta do estado.

A qualidade do ar também segue em níveis alarmantes na região. A umidade relativa nesta quarta pode ficar abaixo dos 10%, índices considerados desérticos. Todos os dados são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





As temperaturas devem seguir altas no Triângulo nos próximos dias. Há previsão de chuva para o final de semana, mas, ainda assim, os termômetros devem ultrapassar a casa dos 37°C.





O alerta foi emitido pelo Inmet pelo fato de a região estar registrando temperaturas 5°C acima da média histórica por um período de mais de cinco dias, além de baixíssimos índices de umidade.





Na escala em que as 34 cidades do Triângulo e do Alto Paranaíba foram incluídas, de "grande perigo", as ameaças para a saúde podem ser variadas, desde desidratação até uma hipertermia - o que pode representar risco de morte.





