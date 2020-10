Homem procurado há 11 anos é preso em Uberaba

(foto: Polícia Federal de Uberaba/Divulgação)



Um homem que cometeu um homicídio em São Paulo, há 11 anos, e estava foragido desde então, foi preso em Uberaba, onde vivia desde então, sob vários nomes falsos, entre eles Bruno Alexandre Damião dos Santos, que era, inclusive, integrante do PCC.





A operação, batizada de Saepta, foi realizada em conjunto pelos integrantes da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta pela Polícia Federal, Polícia Civil de Minas Gerais, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Penal.









Ao saber desse mandado, o criminoso falsificou documentos usando o nome de Bruno Alexandre Damião dos Santos. A polícia descobriu o crime e conseguiu pistas que levaram à prisão do assassino e falsário.





Foi durante as investigações envolvendo o paradeiro do criminoso que os policiais descobriram que o homem seria membro do alto escalão da facção criminosa PCC, sendo o responsável pelas ações na região de Uberaba.





Ele está sendo indiciado pelos crimes de falsidade ideológica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A pena pode chegar a 23 anos de prisão, sendo que ainda responderá pelo crime de homicídio qualificado. O inquérito foi encaminhado à 1ª Vara Criminal de Uberaba.