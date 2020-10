Sete Lagoas extingue horário de fechamento de bares e restaurantes

Sete Lagoas possui 2.740 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, além de 49 óbitos em decorrência da doença (foto: Gabriel Felice)

A Prefeitura de Sete Lagoas, cidade localizada na Região Metropolitana de Belo Horizonte, resolveu flexibilizar ainda mais o funcionamento de bares e restaurantes. Antes, eram obrigados a fechar às 23h, mas, a partir de agora, cada proprietário pode determinar a que horas fechará seu estabelecimento.





No entanto, isso não significa desrespeitar as regras de distanciamento e os protocolos de higiene. Segundo o decreto publicado na quarta-feira (30), as medidas continuam em vigor e as apresentações de música ao vivo continuam proibidas.









O óbito suspeito de coronavírus registrado na segunda-feira (28) na UPA, de um homem de 55 anos, foi confirmado por exames. Outra morte por COVID-19 foi registrada na manhã desta quinta no Hospital Municipal. Trata-se de um homem de 54 anos. Assim, o total de óbitos confirmados em Sete Lagoas desde o início da pandemia chega a 49.





Entre quarta e quinta foram registrados 32 novos casos positivos da doença na cidade: 14 mulheres e 18 homens. Assim, Sete Lagoas chega a um acumulado de 2.740 casos positivos desde março. Desses, 17 se encontram hospitalizados, 85 em isolamento domiciliar e 2.589 já recuperados.





Por causas respiratórias, a cidade possui 39 pessoas internadas, sendo 20 em leitos de enfermaria e 19 em UTI. Destes, 14 são de Sete Lagoas. No Hospital Municipal há sete internados (cinco em UTI), no Hospital Nossa Senhora das Graças são 25 internados (em leitos do SUS são 14 em enfermaria e sete em UTI) e no Hospital da Unimed são sete internados (cinco em UTI). Não há pacientes na UPA. A taxa de ocupação de leitos de UTI COVID-19 do SUS na cidade é hoje de 26%.





Entre os 39 internados, 26 testaram positivo, sendo 17 deles de Sete Lagoas, dois de Paraopeba, e um de Prudente de Morais, de Capim Branco, de Funilândia, de Inhaúma, de Caetanópolis e dos estados de São Paulo e do Tocantins. Há ainda quatro pacientes com resultado negativo e nove esperando resultados de exames.