Movimento no Aeroporto Internacional de BH mantém tendência de alta

(foto: Em dezembro, a estimativa é que o aeroporto receba cerca de 30 mil passageiros por dia, mesmo número de antes da pandemia)

O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, segue em busca de uma retomada gradativa e segura para todos após o ápice da pandemia de COVID-19 no país, o que reflete na movimentação de pessoas e aeronaves. Em outubro, são esperados cerca de 410 mil passageiros, um crescimento de 35% na comparação com setembro. Já o número de voos deverá chegar a 3.400, alta de 30% em relação ao mês passado.





Para garantir a segurança e o conforto dos passageiros, a partir do dia 9 de outubro, quatro portões de embarque (19, 20, 21 e 22), localizados no terminal 2, serão reabertos. No terminal, são colocadas em prática todas as orientações das autoridades de saúde e da Agência de Aviação Civil (Anac) para que as pessoas se sintam seguras para circular pelo aeroporto, bem como para voar.









“Estamos focados em tomar todas as medidas necessárias para combater e prevenir a COVID-19. Isso se reflete em mais confiança das pessoas e no aumento da demanda por voos. Mais uma vez, teremos aumento do fluxo ao longo de outubro e a nossa expectativa é seguir ampliando esse número para que a movimentação possa voltar aos patamares anteriores ao coronavírus”, ressaltou.





Novos destinos Em outubro, o aeroporto terá, em média, 13 mil passageiros por dia e em torno de 120 operações diárias, passando a contar com 26 destinos com a adição de Florianópolis (SC) e Vitoria da Conquista (BA). Eles se juntam aos outros 24 destinos já existentes: Barreiras (BA), Carajás (PA) e Fortaleza (CE), Curitiba (PR), Governador Valadares (MG), Goiânia (GO), Ilhéus (BA), Porto Alegre (RS), Brasília (DF), Cuiabá (MT), Congonhas (SP), Guarulhos (SP), Montes Claros (MG), Santos Dumont (RJ), São Luis (MA), Uberlândia (MG), Campinas (SP), Vitoria (VIX), Belém (PA), Porto Seguro (BA), Recife (PE), Salvador (BA), Galeão (RJ) e o internacional Lisboa (Portugal).





Antes da pandemia, cerca de 30 mil pessoas circulavam diariamente pelo Aeroporto Internacional de Belo Horizonte e em torno de 300 voos eram operados por dia, entre pousos e decolagens. Essa é a demanda esperada pela concessionária para o fim deste ano.





Eram oferecidos voos para 45 destinos, sendo cinco internacionais (Orlando, Fort Lauderdale, Buenos Aires, Panamá e Portugal). Para o fim do ano está sendo negociado o retorno da operação de outros destinos internacionais, mas a concessionária preferiu não antecipar quais são eles.