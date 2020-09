Praia de Minas: bares do Mercado Central começam a atender na calçada

Bares do Mercado Central fazem o atendimento do lado de fora, na Av. Augusto de Lima (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)



Mesas sob coqueiros e o vento na calçada montam o novo cenário do Mercado Central. Neste sábado (26), os tradicionais bares do centro de comércio começaram a fazer o atendimento do lado de fora, na Avenida Augusto de Lima. A modalidade autorizada pela prefeitura para garantir maior segurança em decorrência do novo coronavírus conquistou os clientes que apelidaram o local de “praia de Minas”.





O casal João Ricardo Sampaio Vilela e Vanessa Leite 'só faltou alguma coisa pra molhar' (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

O casal João Ricardo Sampaio Vilela e Vanessa Leite moram em Boa Esperança, no Sul de Minas e estão de passagem em Belo Horizonte. “Resolvemos sair hoje para dar um passeio, tomar uma cervejinha. Vimos um movimento diferente e resolvemos parar. Meu marido é daqui e falou pra gente comer o famoso”, conta Vanessa.









Em um dia quente, o cenário remete os clientes aos bares da orla das praias brasileiras. “Acho que deveria manter as mesas aqui fora após a pandemia. Meu marido diz que nunca imaginou sentar aqui, e a gente brinca: ‘só faltou alguma coisa pra molhar’”, se diverte a consumidora.









Clientes estão apelidando o local de Praia de Minas (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press)

As mesas e cadeiras ficarão na calçada todos os sábados, das 11h às 20h. São cerca de 40 mesas e 130 cadeiras para os fregueses, que são servidos em material descartável. O espaço foi cercado por grades e, para entrar, o mercado faz aferição de temperatura corporal.





No horário de funcionamento dos bares na calçada, o trânsito será fechado no trecho da via, em frente ao Mercado. O atendimento é feito pelos bares Fortaleza, São Judas Tadeu, da Lora, do Antônio, da Tia e do Zé da Onça.