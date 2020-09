Mesmo com restrições no funcionamento, Mercado Central comemora seus 91 anos

Para manter o controle de pessoas dentro do mercado, uma fila de pessoas é montada na porta do local, esperando a sua vez de entrar (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

As lojas estão seguindo os protocolos de segurança da PBH para evitar a proliferação do novo coronavírus (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

Bares

Os bares estão disponibilizando de mesas no estacionamento para garantir o distanciamento social dos clientes (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press )

História

Além de ser o, o dia 7 de setembro tem um significado especial a mais para os belo-horizontinos: o aniversário do, localizado na região Centro-Sul de Belo Horizonte. Nesta segunda-feira (7), o grande ponto turístico da capital mineira completa 91 anos de atividade.Em razão da, a comemoração deste ano está bem reduzida em comparação aos anteriores. O mercado, que abriu as portas às 8h nesta segunda-feira, funcionará até às 13h, mas com lotação máxima de 370 pessoas. Assim, uma fila se formou na porta local com pessoas esperando a oportunidade de passear pelos corredores do mercado."O aniversariante de hoje está assediado", comentou. Mesmo com os desafios, o aniversário não está passando em branco. "Tradicionalmente, a gente tem, na Praça do Abacaxi, bolo para mais de 600 pessoas, banda de música, parabéns. Este ano, a gente não vai ter nada. Infelizmente, o momento não permite grandes comemorações. Acho que todos os aniversariantes de março pra cá tiveram um bolo virtual e o Mercado não é diferente", disse Luiz.Há cerca de um mês, quando acomeçou a flexibilização do comércio, o movimento no Mercado vem crescendo. "Com o comércio voltando, mesmo que seja alguns dias, reflete aqui dentro do Mercado", comenta. Entretanto, Luiz vê que o momento é complicado: "Lógico que as pessoas não podem achar que a pandemia acabou, mas só de algumas pessoas saírem de casa, com a proteção necessária, a gente já sente o movimento".Luiz conta que as lojas estão funcionando dentro dos protocolos de segurança para evitar a propagação do novo coronavírus. "Temos, todos usam, temos avisos sonoros e fizemos uma circular para os comerciantes mostrando a necessidade de manter os protocolos", comenta.Além disso, o superintende afirma que está do lado dos comerciantes para que este momento passe com segurança, "o mais rápido possível". "Espero voltar para o aconchego da resenha, do cafezinho. Isso é importante", completa.Com a flexibilização do comércio em BH, os bares do Mercado voltaram a funcionar no último sábado (5), após cerca de seis meses fechados. Dos 13 bares do mercado, 11 funcionaram neste final de semana, "seguindo os protocolos determinados pela PBH", garantem."Os bares do Mercado são, tradicionalmente, apertados. Com bancadas de 2 ou 3 metros de cumprimento", comenta Luiz. Para ampliar a capacidade dos bares e aumentar a segurança dos clientes, os donos dos bares e a administração decidiram colocar mesas no estacionamento, uma área aberta de 540 m² na parte superior as lojas."Então o cliente fica sentado lá, bebendo a cerveja e comendo um petisco. Todos os materiais são descartáveis. Inclusive, foram disponibilizado caixas térmicas para colocar as garrafas", comenta Luiz. Outro ponto que é reforça a segurança dos clientes nos bares são os garçons. "Não pode transitar com nada descoberto nos corredores. Então, você pede o tira-gosto, o cara faz no restaurante e leva para você com tudo tampado", explica.Apesar desta medida, o dono do bar Fortaleza, Julio Pereira, conta que o movimento foi muito baixo. "Está muito fraco. Hoje, o horário de funcionamento permitido para os bares é das 11 às 13 horas. Então nem deu tempo", conta Julio. Para Pereira, teve pouca divulgação sobre a abertura dos bares. "Como abrimos às 11h, muita gente já tinha ido embora", explica Julio.O bar Fortaleza está com uma área demarcada no corredor e com algumas mesas no estacionamento. Apesar da grande disponibilidade de espaço, o dono conta que as mesas ainda estão vazias. "Não está enchendo nem aqui embaixo- no corredor-, imagina lá em cima que as pessoas, ainda, não tem costume", explica.Mesmo com as dificuldades, Julio se mantém positivo. "Ainda dá tempo de melhorar. Vai melhorar", diz. Os carros chefes da casa, o chopp e a cerveja gelada, devem atrair clientes nesta segunda-feira de muito calor Em 7 de setembro de 1929, o antigo campo de futebol do America dava espaço para a criação do Mercado Central. Com apenas algumas barracas, a intenção era reunir comerciantes no centro da capital mineira.Mais de nove décadas depois, o Mercado abriga mais de 400 lojas. Com atendimento bilíngue, tornou-se um ponto turístico da capital que atrai pessoas do Brasil e do mundo.*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira