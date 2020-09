Cliente tenta entrar em loja sem máscara e é esfaqueado no Barreiro

Imagem da Avenida Senador Levindo Coelho, 1913 (foto: Google Street View/ Reprodução)

Duas pessoas ficaram feridas depois que um homem tentou entrar em uma loja sem utilizar máscara de proteção no, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Briga ocorreu entre o segurança do estabelecimento comercial e o cliente no fim da tarde dessa sexta-feira (18).De acordo com o registro da Polícia Militar (PM), o caso ocorreu na. Por volta das 18h, os militares foram chamados nesse endereço e, ao chegarem, encontraram o cliente caído no chão com sangramento no abdômen.O consumidor contou aos policiais que foi até a loja para comprar, mas foi abordado pelo segurança que impediu sua entrada porque ele não usava máscara de proteção - item obrigatório para a circulação dentro do estabelecimento. O homem disse ainda que o funcionário o ameaçou e empurrou-o para fora da loja.O cliente teria reagido e, assim, iniciou-se uma. Na versão do cliente, o funcionário sacou uma faca, atingindo-o com oito golpes: na barriga, nas costas,no braço e no quadril.A vítima foi socorrida na Unidade de Pronto-Atendimento Diamante e, em seguida, transferida ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.Já o segurança alegou que estava na porta quando a o cliente entrou sem o usa da proteção. Na sua versão, ele disse que teria alertado sobre o uso obrigatório e o cliente teria tentado atingi-lo com um vidro. Em seguida, segundo o autor, a vítima teria dado-lhe um chute, derrubando-o no chão.Assim, iniciou-se a luta corporal e o segurança confessou que usou uma faca utilizada para cortar papelão para se defender. O funcionário teve um corte no braço e na mão e foi levado para a UPA Diamante.A faca utilizada no crime foi apreendida. As câmeras de segurança serão consultadas para esclarecer o ocorrido. Ninguém foi preso.