Moradores denunciam aglomeração de pessoas sem máscara em cachoeira de Macacos

Várias pessoas se aglomeraram em cachoeira de Macacos, distrito de Nova Lima, Grande BH (foto: Reprodução/WhatsApp)

Muita gente se reuniu neste domingo (13) em uma cachoeira de São Sebastião das Águas Claras, distrito de Nova Lima, na Grande BH, conhecido como Macacos. Se não bastasse a aglomeração, a maioria das pessoas estava sem máscara, item obrigatório para evitar a proliferação da COVID-19.

De acordo com Fernanda Tuna, moradora da comunidade, oàs normas sanitárias no local tem sido frequente. As fotos que mostram o fato circulam entre grupos de WhatsApp de cidadãos de Nova Lima.

Procurada, a prefeitura local informou que a Guarda Civil Municipal esteve em Macacos e “realizou a fiscalização necessária nos estabelecimentos locais”.

Segundo o Executivo municipal, o órgão “orientou a população e os visitantes sobre as normas de segurança que devem ser seguidas em blitz e abordagens nas vias de acesso à região”.

A prefeitura também esclareceu que “mais de 10 mil ações já foram executadas pela atuação conjunta da Divisão de Fiscalização de Atividades Urbanas, Vigilância Sanitária e Guarda Civil Municipal”.

Nova Lima registra, conforme o último boletim epidemiológico da prefeitura, divulgado na manhã deste domingo, 2.860 casos confirmados da COVID-19 e 32 mortes.