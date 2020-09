Laudo descarta morte de detento em Uberaba por COVID-19

Detento, de 44 anos, estava na Penitenciária Professor Aluizio Ignacio de Oliveira, em Uberaba (foto: Reprodução/Google Street View)

Descartada a morte de um detento da, em Uberaba, no Triângulo Mineiro, no último dia 8, por. Segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança de Minas Gerais (Sejusp), o laudo aponta que as causas da morte foram as descritas pelo Instituto Médico Legal (IML), sendo elas. Com isso, o inquérito que tinha sido instaurado pela Delegacia de Polícia Civil está encerrado.