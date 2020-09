Homem é morto a tiros durante baile em sítio de Igarapé, na Grande BH

Crime aconteceu em um sítio de Igarapé, na Grande BH (foto: Reprodução)





O proprietário do sítio alugou o espaço para todo o final de semana. Na noite de sábado, recebeu telefonemas de vizinhos reclamando de que local haveria um baile e que a música estaria muito alta. O dono do espaço disse aos policiais militares que estiveram no local que tentou falar com o inquilino, mas que não conseguiu.









Ao entrar na casa, o homem deparou com o corpo da vítima, caído, numa poça de sangue, na área gourmet. Imediatamente comunicou o fato à Polícia Militar, que deslocou uma equipe para o local.





Testemunhas relataram que depois dos tiros, formou-se um grande corre-corre, com as pessoas entrando nos carros e arrancando em alta velocidade. Um veículo, com quatro pessoas, teria retornado ao local, com seus ocupantes, tendo descido, entrado na casa, retornado ao automóvel e saindo novamente em disparada.





Os peritos informaram que Jonathan foi morto com 10 tiros, no queixo, peito, braços e ombros. Vários cartuchos foram encontrados no local.





Segundo o proprietário do imóvel, ele tentou falar com inquilino e este lhe respondeu, quando perguntou o que tinha acontecido, que estaria muito abalado e que posteriormente o procuraria para conversar. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios de Betim.

Apesar da recomendação para quesejam evitadas, festas continuam sendo realizadas em Belo Horizonte e Região Metropolitana. E foi em um baile, em, que começou na noite de sábado e entrou madrugada deste domingo adentro, que aconteceu um assassinato. O corpo de J, de 25 anos, foi encontrado com perfurações de bala, na propriedade da Rua Nove, 13.