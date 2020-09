Turistas invadem cachoeiras da Serra do Cipó, em Minas

(foto: Leandro Couri/EM/D.A press) Cipó, em Minas Gerais, clamam por um turismo consciente na reabertura gradativa das atividades, com debates intensos e mutirões, onde a preservação do meio ambiente e o respeito às normas discutidas em conjunto com as autoridades competentes sejam observadas, turistas invadem cachoeiras proibidas por decreto, na manhã deste domingo, 13. Enquanto moradores da Serra doclamam por um turismo consciente na reabertura gradativa das atividades, com debates intensos e mutirões, onde a preservação do meio ambiente e o respeito às normas discutidas em conjunto com as autoridades competentes sejam observadas, turistas invadem cachoeiras proibidas por decreto, na manhã deste domingo, 13.

09:50 - 13/09/2020 MG registra 76 novas mortes e 2.073 novos casos de coronavírus cachoeira do Pedrão, a reportagem do jornal Estado de Minas flagrou invasores em área fechada para fins de semana. Segundo denúncias apuradas e constatadas, estes visitantes mau educados entram no leito do Rio Cipó através de um buraco na cerca próximo à ponte que liga os municípios de Jaboticatubas e Santana do Riacho, na MG-10. Nado Pedrão, a reportagem do jornal Estado de Minas flagrou invasores em área fechada para fins de semana. Segundo denúncias apuradas e constatadas, estes visitantes mau educados entram no leito do Rio Cipó através de um buraco na cerca próximo à ponte que liga os municípios de Jaboticatubas e Santana do Riacho, na MG-10.

Nos últimos dias, lideranças comunitárias se reuniram para realizar um mutirão nas cachoeiras e na beira da MG-10 e o lixo ficou exposto até o final da tarde deste domingo para que a conscientização geral. Todo o lixo coletado foi exposto na via afim de trazer à tona o momento sanitário. “É muita gente sem apego com o lugar, que só vem aqui para se divertir e joga lata de cerveja no mato ou no rio, coisas deste tipo”, exemplifica um dos guias locais evolvidos na ação. “Precisamos reabrir, mas com consciência”, arremata.

Ver galeria . 13 Fotos A reportagem do jornal Estado de Minas flagrou invasores em área fechada para fins de semana (foto: Leandro Couri/EM/D.A press )

Ainda segundo o complemento ao decreto municipal 061/2020, sobre a antecipação da reabertura aos finais de semana dos atrativos do distrito Serra do Cipó e das operações aos finais de semana, de receptivos turísticos e operadores de atividades tem o propósito de “orientar melhor os visitantes a locais apropriados e monitorados e propiciar experiências mais seguras, evitando invasões em áreas proibidas e gerando menos aglomeração”.

Na rua que dá acesso à trilha do Pedrão, vários carros estacionados dão o tom da intensidade do desrespeito, pois, no decreto, somente cachoeiras/atrativos autorizados, que passaram por vistoria da Prefeitura e possuem controle de temperatura, orientações sobre as regras de prevenção, banheiros, lixeiras, salva-vidas e outros serviços e infraestrutura que garantem mais conforto e segurança aos visitantes poderão funcionar.

A utilização de guias e condutores para realização de passeios, segundo o documento, também, “estimula o acesso a locais adequados as visitas, garante a segurança das atividades, reduz o impacto de lixo e desordem. Os atrativos turísticos da Lapinha da Serra e demais localidades do município ainda não estão autorizados a funcionar. Manter estes locais ainda fechados visa evitar uma grande atração de pessoas a locais que ainda não estão preparados para grandes fluxos.

Confira outras regras:

- o Parque Nacional da Serra do Cipó, Parque Estadual Serra do Intendente e Parque Natural Municial do Tabuleiro (CMD) permanecem fechados e sem previsão de reabertura.

- Aos bares, restaurantes e lanchonetes, pedimos atenção ao novo horário estabelecido e também sensibilizar os clientes quanto a necessidade de respeito a essas regras.

- O serviço de self-service permanece proibido tanto para restaurantes e demais serviços de alimentação quando para o café da manhã nos meios de hospedagem.

- Reforçamos alguns lugares que não estão disponíveis a visitação:

- Pedrão,

- Cachoeira da Capivara,

- Ponte do Córrego Palácio,

- Fazenda Cipó/Lapa do Urubu,

- Açude,

- Cachoeiras e cursos d’água em propriedades privadas no alto da Serra,

- Cachoeira do Virgulino (Lapinha da Serra)

- Qualquer lugar que tenha que passar por baixo da cerca ou danificar porteira.