Homem é assassinado a tiros na periferia de Belo Horizonte

Local do crime, na rua Américo Ferreira Cardoso, no bairro Coqueiros (foto: Google Maps)

A madrugada deste domingo voltou a ser violenta na periferia de Belo Horizonte. Renan Felipe da Silva, de 33 anos, foi assassinado a tiros no rosto e nas costas.





Segundo policiais militares que estiveram no local, a vítima estava no Bar do Baiano tomando cerveja, quando surgiram dois homens. Tão logo Renan os viu, saiu correndo e os dois recém-chegados saíram em disparada atrás dele.





Ao alcançá-lo, em frente ao número 30 da mesma rua, efetuaram os disparos e fugiram em seguida. Os primeiros levantamentos apontaram que a vítima tinha passagens pelo tráfico de drogas.





O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios. Ainda não existe nem identificação e nem pista dos agressores. As suspeitas e que se trate de uma disputa de gangues de traficantes que agem no bairro.