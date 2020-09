Concluído júri de instrução que teve como vítima um idoso negro

(foto: Pixabay/Reprodução )



A morte de um idoso, A.A.F., ocorrida no Bairro Tirol, em 31 de maio último, teve a instrução do processo que apura o crime encerrada pelo 1º Juízo Sumariante de Belo Horizonte. No despacho, foi mantida a prisão do autor, J.S.L. Nos próximos dias, o juiz Marcelo Rodrigues Fioravante definirá se o réu vai a júri e se continuará preso.

A vítima, morta a pauladas e golpes de faca, também seria, segundo os autos, alvo de injúrias raciais por parte do agressor, que era seu vizinho, conforme a denúncia.





A audiência foi realizada presencialmente e por meio de videoconferência. Para concluir o processo, o juiz Marcelo Rodrigues ouviu 11 testemunhas e o réu. O Ministério Público (MP) fez sua alegação final oralmente. A defesa ainda vai apresentar sua alegação.





De acordo com o MP, J.S.L., por diversas vezes, já havia cometido injúrias raciais contra a vítima, que era idoso e negro. O réu também acusava a vítima de ter jogado fezes de cachorro no telhado de sua casa. Eles eram vizinhos.





No dia do crime, réu e vítima se encontraram, por acaso, num bar. No momento em que A.A.F. entrou no estabelecimento, o acusado correu até seu carro e apanhou uma faca, voltando para o interior do bar.





Nesse momento, A.A.F. saiu do local, mas J.S.L. saiu no seu encalço. A.A.F. tentou fugir, no entanto foi perseguido, e quando o réu o alcançou, iniciou uma serie de agressões com faca e, em seguida, desferiu-lhe uma paulada na cabeça.