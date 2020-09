Ao investigar vídeo de agressão divulgado via Whatsaspp, PM apreende nove submetralhadoras

As armas fabricadas artesanalmente foram apreendidas pela Polícia Militar (foto: PMMG/Divulgação)

Sacola

A Polícia Militar está no encalço de um homem queoutro e espalhou, nas redes sociais, as cenas de selvageria – em que dava pauladas em um rapaz que tinha mãos e pés amarrados. Os primeiros passos para se chegar ao agressor foi conseguir descobrir quem estaria ajudando a divulgar oUma dessas pessoas, um homem, acabou identificado e, ao abordá-lo, os militares apreenderam drogas e noveartesanais, no Bairro São Tomás.Tudo começou com o vídeo. A Polícia Militar colocou o Serviço depara tentar descobrir o autor das agressões e a vítima. Conseguiram chegar a uma pessoa que tinha divulgado as imagens.Na tarde desta sexta-feira (4), uma operação, com participação de policiais do 13º BPM, 16º BPM e Gepar, foi montada para ir ao Bairroatrás do possível informante.Lá chegando, segundo o major Paulo Geovane, que comandou a operação, os militares encontraram um casal, sendo que o homem seria quem teria postado o vídeo.Com eles foram encontrados 41 papelotes e um pino de. A mulher tentou despistar os policiais, dando o endereço errado da residência do casal. No entanto, o homem é o que se costuma chamar de “figurinha carimbada”, com passagens pela polícia e conhecido dos policiais.Ao chegar ao endereço real do casal, os policiais receberam informações, via denúncia através do 190, dando conta de que o homem teria escondido uma sacola em umabandonado.No barracão, os militares encontraram a sacola, e em seu interior, nove submetralhadoras de fabricaçãoAo mesmo tempo, outros policiais que participavam da operação foram informados por moradores da região que se tratava de uma quadrilha e que alguns homens haviam fugido de uma casa que seria a base dede drogas.