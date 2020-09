Jovem que roubou cartão e senha de idosa é presa em Santa Maria do Itabira

O dinheiro roubado foi apreendido e devolvido à vítima, de 62 anos (foto: Divulgação) Polícia Militar prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (4), uma jovem, de 20 anos, pouco depois de ela ter usado um cartão roubado para sacar R$ 1.0450 em uma agência bancária de Santa Maria de Itabira, no Leste de Minas. prendeu emna manhã desta sexta-feira (4), uma jovem, de 20 anos, pouco depois de ela ter usado um cartão roubado para sacar R$ 1.0450 em uma agência bancária de Santa Maria de Itabira, no Leste de Minas.









Diante da descrição da suspeita, e das roupas que trajava, os policiais saíram percorrendo as ruas do bairro e acabaram encontrando a autora do crime. Ao revistá-la, os policiais encontraram o cartão e o dinheiro, que, depois de confirmado no banco, tinha sido sacado.





A jovem contou que aproveitou um momento de distração da vítima, para abrir sua bolsa e apanhar o cartão, que estava junto com a senha. Ela foi levada para a delegacia local. O dinheiro roubado foi devolvido à idosa. Segundo a polícia, a jovem é suspeita de outros crimes semelhantes.