Veículos roubados em BH são abandonados na BR-381

O Duster estava sem placa e com marcas de acidente pela lataria (foto: PRE/Divulgação)

O Tucson estava no acostamento da rodovia (foto: PRE/Divulgação)

A Polícia Rodoviária Estadual () recuperou, durante patrulhamento na área de Bom Jesus do Amparo, a 76 quilômetros de Belo Horizonte, dois veículos que haviam sidona capital mineira: um Hyundai Tucson e um Renault Duster.Os patrulheiros estavam no trecho próximo às obras deda BR-381 quando avistaram ono acostamento. Ao se aproximarem, verificaram que a placa estava com lacre, mas, ao consultar o sistema da PRE, surgiu a informação de que tinha sido roubado em BH.Quando retornavam para Bom Jesus do Amparo, um segundo veículo foi avistado, o Renault, desta vez, sem placas. Ele estava abalroado.Depois de minuciosa verificação, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (), foi constatado que o veículo erae produto de roubo também na capital mineira.Não havia, em nenhum dos casos, rastros dos autores dos roubos. Os veículos recuperados foram removidos para pátio credenciado dona cidade de Barão de Cocais.