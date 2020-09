Crime brutal: homem invade restaurante e mata o dono com vários tiros

As polícias Militar e Civil estiveram no restaurante para dar início às investigações do assassinato (foto: Roberto Higino/Divulgação)

de um comerciante, dono de um restaurante na esquina da Rua Marechal Deodoro com Rua Caio Martins, área central de, chocou os comerciantes e pessoas que trabalham próximo ao local do crime. Por volta de 13h30 desta sexta-feira (4), dois homens chegaram ao restaurante em uma motocicleta. O homem que estava na garupa desceu com arma em punho e abordou o dono do restaurante, Marconi Júlio, de 45 anos, atirando várias vezes contra ele.

Marconi tentou se esconder e, a caminho da cozinha, caiu no meio do restaurante. O atirador saiu correndo, subiu na garupa do motoqueiro que o aguardava e conseguiu fugir. Uma ambulância do SAMU chegou rapidamente ao local, mas já encontrou Marconi sem vida.

O local onde aconteceu o assassinato é muito movimentado e fica a pouco mais de 200 metros da delegacia da Polícia Civil, na Rua Israel Pinheiro. A grande movimentação no local é causada pelo tráfego intenso de duas ruas que seguem no sentido do Mercado Municipal e do GV Shopping.

O restaurante de Marconi fica na esquina das ruas Caio Martins e Marechal Deodoro, local bastante movimentado. (foto: Tim Filho)

No momento em que os homens chegaram de moto e um deles fez os disparos, havia pessoas almoçando no restaurante e outras na calçada. Com os disparos, houve corre-corre e um princípio de tumulto.

A perícia da Polícia Civil e o médico legista estiveram no local e concluíram os trabalhos por volta de 16h. O Tenente PM Gilson, disse que uma força-tarefa da Polícia Militar está trabalhando para prender os autores do crime. Uma câmera de segurança localizada a 40 metros do restaurante pode ajudar a PM na identificação dos homens. A motivação do crime é desconhecida.