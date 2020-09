Minas oferece 25 mil vagas gratuitas para TI e desenvolvedores de games

Vagas para talentos da tecnologia (foto: Reprodução/Deposit Photos )





O governador destacou que as empresas estão oferecendo vagas no mercado de trabalho que não são preenchidas por haver falta de pessoas qualificadas em Tecnologia da Informação. “O que o Estado está oferecendo é justamente essa qualificação para que a pessoa que tem interesse possa iniciar ou aprimorar uma carreira”, disse.





Mão de obra qualificada





Para o secretário-adjunto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Fernando Passalio, os cursos devem ser considerados uma oportunidade para quem está buscando o primeiro emprego, recolocação ou até mesmo para aqueles que querem se arriscar em uma nova profissão.





“Minas Gerais é considerado um estado de potencial atrativo para instalação de empresas. Um dos compromissos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico é alavancar o número de empresas instaladas no estado, mas, para isto, temos que nos preocupar com a oferta de mão de obra qualificada para o setor”, explica.





Os interessados devem acessar os cursos por meio do site ww.uaitec.mg.gov.br . Após realizar o cadastro na plataforma de ensino do parceiro, as aulas estarão disponíveis de imediato.

O governador Romeu Zema (Novo) anunciou nesta quinta-feira (3/9) que odo estado está disponibilizandoemon-line, gratuitos, com duração de 100 horas cada, para. Os novos cursos lançados pela Rede Uaitec, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sede), em parceria com a empresa privada Digital Innovation One, nas áreas de Trilha Desenvolvedor de Games: HTML, CSS e JavaScript; e Trilha Desenvolvedor de Sistemas Java: Java, SQL e PostgrSQL.