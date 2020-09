Polícia faz operação de combate ao tráfico de drogas em Poços de Caldas

De acordo com a polícia, no curso dos trabalhos, foram apreendidas drogas - maconha e crack -, balança de precisão para pesar os entorpecentes, aparelhos celulares, sacos plásticos para embalar as drogas e cerca de R$ 3.500 em dinheiro.

A diligência teve o apoio de diversas equipes da Delegacia Regional de Poços de Caldas.

Há exatos quatro meses, a Polícia Civil fez a maior apreensão realizada em poços de Caldas no ano, onde 40 quilos de drogas, incluindo maconha, cocaína e substâncias sintéticas foram encontradas. Na ocasião, um homem e uma mulher também foram presos.

Foram apreendidos cerca de 40 quilos, incluindo maconha, cocaína e substâncias sintética (foto: Divulgação/ Polícia Civil de Minas Gerais)

A mulher foi presa no Bairro Aparecida, onde a polícia encontrou uma mala com quase a totalidade da maconha apreendida, duas pistolas e um revólver. “Já com o suspeito estavam as outras armas de fogo e mais drogas.", afirmou a Polícia Civil.