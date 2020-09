Após seis meses, atividades em parques retomam com restrições em Poços de Caldas

Parque Municipal Antônio Molinari ficou fechado nos últimos seis meses (foto: Prefeitura de Poços de Caldas/divulgação)

Após seis meses, oMunicipal Antônio Molinari e o Parqueem Poços de Caldas, no Sul de Minas,nesse fim de semana. A volta dosfoi comde funcionamento e limite de público.

De acordo com a prefeitura, o horário de funcionamento permitido é das 6h às 19h e com o limite de 100 visitantes nos parques. “A volta foi bem tranquila. A Guarda Municipal fez o controle na entrada e saída dos parques. Além de medição de temperatura, uso de álcool e máscara por todos”, explica assessoria de imprensa da prefeitura.

Por medidas de segurança, a área verde ganhou marcações para receber as famílias. “Fizemos marcações na grama para grupos para piqueniques e mais atividades. Atividades na pista de skate, quadras, academias ao ar livre e campo society foram liberadas, mas o xadrez e os brinquedos seguem interditados”, completa.

Poços de Caldas segue com 1098 casos do novo coronavírus e 21 motes confirmadas pela doença. O município está na onda amarela do Plano Minas Consciente. “A reabertura só foi possível após um estudo do Comitê Gestor Extraordinário da COVID-19 e seguiu orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS)”, finaliza.