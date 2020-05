Polícia faz maior apreensão de drogas do ano em Poços de Caldas

Foram apreendidos cerca de 40 quilos, incluindo maconha, cocaína e substâncias sintética (foto: Polícia Civil/Reprodução) apreensão de drogas realizada na cidade de Poços de Caldas, no Sul de Minas, aconteceu nesta sexta-feira (22). Um homem e uma mulher foram presos em flagrante e uma grande quantidade de drogas foi apreendida. A maiorde drogas realizada na cidade de, no Sul de Minas, aconteceu nesta sexta-feira (22). Um homem e uma mulher foramem flagrante e uma grande quantidade de drogas foi

Ainda segundo a corporação, as investigações sobre o crime começaram no início de janeiro e foram concluídas nesta sexta. O delegado Cleyson Brene afirmou que essa foi a maior apreensão de drogas realizada pela Polícia Civil, este ano, na cidade. “É relevante destacar, ainda, a quantidade de armas de fogo e munições retiradas de circulação”, completa.

A mulher foi presa no Bairro Aparecida onde a polícia encontrou uma mala com quase a totalidade da maconha apreendida, duas pistolas e um revólver. “Já com o suspeito estavam as outras armas de fogo e mais drogas.", afirmou a Polícia Civil

As investigações para descobrir outros envolvidos com o tráfico na região continuam.