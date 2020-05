PM faz operação de combate ao tráfico de drogas em BH

(foto: Polícia Militar/Divulgação)

nesta quarta-feira no, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, desmantelou um laboratório de dolagem de drogas, prendeu homem com registros policiais por tráfico de entorpecentes, além da apreensão de um menor suspeito de ser autor de homicídios, conhecido por ser integrante ativo da guerra entre gangues na região.A ação é fruto de umocorrido durante um mês e teve como foco a vila chamada, identificada como uma das mais violentas do aglomerado, onde, na guerra do tráfico, os principais rivais são os membros da gangue que leva o nome da vila e a gangueA operação resultou na apreensão de uma espingarda calibre 12, duas munições calibre 12, um colete à prova de balas, quatro porções de crack, 89 pedras de crack, duas buchas de maconha, 22 porções de maconha, 31 pinos de cocaína, um rádio comunicador, três balanças de precisão, vasto material para dolagem, além de R$ 35. O adulto e o menor de idade foram conduzidos à delegacia.Um dos traficantes presos é famoso por desrespeito à comunidade do Pau Comeu e do Bairro São Lucas ao promover, por diversas vezes, baile funk, com perturbação de sossego. Trata-se do chefe do tráfico no Pau Comeu, Jefferson Marques Martins da Silva, de 29 anos. A operação foi coordenada pelo comandante do 22º BPM, tenente-coronel Fábio Oliveira de Almeida.