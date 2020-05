Operação contra o tráfico em BH começa na Pampulha e termina no Edifício Maletta, no Centro

Quarto integrante do grupo foi encontrado com drogas no Edifício Maletta, no Centro de BH (foto: Amira Hissa/Prefeitura de Belo Horizonte) Polícia Militar prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira, quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas em Belo Horizonte. Três pessoas foram encontradas em um apartamento no Bairro Ouro Preto, Região Pampulha, enquanto a outra foi presa também em sua moradia, no Edifício Maletta, no Centro da capital mineira. prendeu em flagrante, na madrugada desta quarta-feira, quatro pessoas suspeitas de tráfico de drogas em. Três pessoas foram encontradas em um apartamento no, enquanto a outra foi presa também em sua moradia, no, noda capital mineira.









Segundo a PM, a síndica do prédio liberou a entrada dos militares, que foram ao apartamento denunciado. Lá, encontraram um homem, de 22 anos, e duas mulheres, de 20 e 29 anos. Eles estavam com porções de LSD, MDMA, ecstasy e haxixe, além de uma mala de dinheiro.





As pessoas informaram que um rapaz que morava no Edifício Arcângelo Maletta, no Centro de BH, também fazia parte da quadrilha. A polícia foi ao local indicado e acabou recebida pelo pai do suspeito, que liberou a entrada.

Os militares encontraram o rapaz e, escondidas embaixo do colchão, viram maconha e LSD com ele. A PM informou que o homem não se entregou, negou envolvimento no esquema e tentou agredir os militares, mas acabou imobilizado e conduzido.





A polícia ainda não fechou a ocorrência, mas estima que o valor das drogas poderia chegar a R$ 300 mil. O quarteto foi encaminhado para a Central de Flagrantes (Ceflan) 4 da Polícia Civil, no Bairro Alípio de Melo, na Região Pampulha.