Com ajuda de cães, polícia apreende drogas na BR-381 em Minas

Cão ajudou policiais a localizar droga em carro que passava pela BR-381 na madrugada desta terça. O destino? Bom Jesus da Lapa, na Bahia (foto: Divulgação/PRF)

Dois homens foram presos e cerca de 2,4 quilos de cocaína apreendidos na madrugada desta terça-feira (19), em São Gonçalo do Sapucaí, Região Sul de Minas Gerais. A droga era transportada em um carro que passava pelo Km 805 da BR-381.

Tudo começou quando oficiais da Polícia Rodoviária Federal (PRF) deram ordem de parada para um Chevrolet Prisma branco, por volta das 2h30. No carro, estavam dois homens: o

Durante a fiscalização, os policiais suspeitaram do comportamento dos homens e deslocaram cães para tentar encontrar drogas no veículo. Os animais, segundo a PRF, deram sinais positivos para a presença de entorpecentes.

Diante disso, a guarnição encontrou a cocaína já distribuída em papelotes, pronta para venda, no interior do carro. O passageiro contou aos policiais que havia pegado a droga em Taboão da Serra, no interior paulista.

O entorpecente seria levado pela dupla até Bom Jesus da Lapa, no interior da Bahia. Uma viagem de 1.650 quilômetros, com duração de aproximadamente 20 horas. Eles disseram à PRF que receberiam uma “boa quantia” pelo transporte.

Quanto ao fornecedor, a única pista que a PRF tem é que os homens pegaram a droga no Bairro Parque Marabá, em Taboão da Serra. Um homem com o apelido de “Alemão” repassou a carga aos homens.

Os detidos foram levados para a delegacia de Pouso Alegre, também no Sul de Minas Gerais. O carro que era dirigido por eles, com placa de Bom Jesus da Lapa (BA) e do ano 2015, encaminhado ao pátio da Polícia Civil do mesmo município.