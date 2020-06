Deslizamento de talude interrompe trecho na BR-381, em Jaguaraçu

Incidente ocorreu entre os municípios de Jaguaraçu e Antônio Dias (foto: Edésio Ferreira/EM/DA.Press)

Em razão do deslizamento de um talude, motoristas devem ficar atentos ao trafegar pela BR-381 na altura do Km 292 e do Km 293. O deslocamento de terra interrompeu o fluxo de veículos na pista e o trânsito foi direcionado para desvio lateral.









A autarquia orienta os motoristas a terem cuidado ao passar pelo trecho, reduzindo a velocidade e mantendo a distância entre os veículos para evitar colisões.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina