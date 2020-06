Acidente entre ônibus e carreta deixa dois mortos na BR-381

Duas pessoas morreram em um acidente na madrugada desta quarta-feira na BR-381, perto de Carmópolis de Minas, na Região Centro-Oeste do estado. A batida envolveu um ônibus e uma carreta.

O acidente ocorreu por volta das 4h30 no km 600. Segundo o Corpo de Bombeiros, 11 passageiros do ônibus ficaram feridos. As duas pessoas que morreram são o motorista e uma outra ocupante do veículo. Os sobreviventes foram levados ao Pronto-Atendimento de Oliveira.