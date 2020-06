Incêndio atinge barracões no Bairro Santo André, em BH; bombeiros suspeitam de briga de casal

Três barracos foram atingidos pelas chamas (foto: Reprodução/Google Street View)

Um incêndio atingiu três barracões na madrugada desta quarta-feira próximo à, no, na. O fogo foi combatido pelo, acionado pouco depois de as chamas se alastrarem, até o início desta manhã. Os militares suspeitam de que uma mulher ateou fogo na casa depois de uma briga de casal. Não há registro de vítimas, de acordo com a corporação.