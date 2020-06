Homem é morto a tiros em Contagem, e perícia 'perde a conta' do número de disparos

Crime aconteceu na Avenida João Gomes Cardoso, uma das principais vias do Laguna (foto: Reprodução/Google Street View) Bairro Jardim Laguna durante a madrugada desta quarta-feira em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A Polícia Militar ainda não encontrou o suspeito dos disparos e acredita que a vítima, que não portava documentos e teria cerca de 30 anos de idade, foi executada. A perícia não soube confirmar o número de disparos realizados. Um homem foi morto a tiros em uma rua dodurante a madrugada desta quarta-feira em, na. Aainda não encontrou o suspeito dos disparos e acredita que a vítima, que não portava documentos e teria cerca dede idade, foi executada. A perícia não soube confirmar o número de disparos realizados.









Um outro homem teria descido do carro e efetuado incontáveis disparos contra a vítima, todos direcionados contra a cabeça do atingido. Ele morreu na hora, e o suspeito fugiu do local no veículo.

Depois de a PM chegar à cena do crime, a perícia foi acionada, junto ao carro fúnebre para encaminhar o corpo ao Instituto Médico Legal (IML), no Bairro Gameleira, Região Oeste de BH. Os peritos não conseguiram precisar o número de disparos efetuados contra a vítima devido a tantas perfurações, mas encontraram 30 cápsulas de munição calibre .380 no chão.

A polícia seguirá investigando o caso com base nos relatos de populares e com o auxílio de câmeras de fiscalização.