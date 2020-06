Sinal de celular só no alto do morro: os desafios da educação a distância em Minas

Local de estudos de Istefani Beatriz da Silva, de 16 anos, aluna do 9º ano do ensino fundamental (foto: Arquivo pessoal) Ali, no meio do pasto, no alto do morro, é onde o sinal de celular pega. Desde o início das aulas a distância em Minas, em 18 de maio, o local tem sido a nova sala de aula de Istefani Beatriz da Silva, de 16 anos, aluna do 9º ano do ensino fundamental. “É aqui que venho para falar com os professores e tirar dúvidas”, conta a estudante, filmando a pastagem onde ela vai ficar naquela manhã, com a grama ainda molhada de sereno. A adolescente acabou de ser mãe. O bebê de dois meses fica no colo da avó, enquanto ela troca áudios e faz ligações pelo Whatsapp para os professores. Primeiro é preciso espantar as vacas. Depois, encontrar um lugar onde tenha menos mato para conseguir improvisar um assento.. Desde o início das aulas a distância em Minas, em 18 de maio, o local tem sido a nova sala de aula de. “É aqui que venho para falar com os professores e tirar dúvidas”, conta a estudante, filmando a pastagem onde ela vai ficar naquela manhã, com a grama ainda molhada de sereno.O bebê de dois meses fica no colo da avó, enquanto ela troca áudios e faz ligações pelo Whatsapp para os professores.









“Na minha casa não tem televisão pra eu ficar assistindo às aulas e eu não tenho muito acesso à internet para ficar no Youtube vendo as aulas do dia. Está bem difícil”, comenta a adolescente.





apenas dois dos 46 alunos têm acesso à internet fixa. “Só um aluno que, neste período, está na casa de parentes na Bahia, e o outro que é o meu filho têm internet wifi e conseguem acompanhar as aulas on-line”, conta Paulline Alves Coelho, diretora da Escola Estadual Ramiro Souza e Silva, na zona rural de Guarataia.



Paulline Coelho, diretora da escola de Guarataia, entregando a apostila aos alunos da zona rural (foto: Arquivo pessoal)

As dificuldades para continuar os estudos enquanto as aulas presenciais estão suspensas por causa da pandemia do novo coronavírus são compartilhadas por outros estudantes da região. Na escola onde Istefani estuda,. “Só um aluno que, neste período, está na casa de parentes na Bahia, e o outro que é o meu filho têm internet wifi e conseguem acompanhar as aulas on-line”, conta





A educadora coordenou uma força-tarefa e foi de casa em casa entregar o material impresso aos alunos. “Montamos grupos de Whatsapp das séries, mas a maioria dos alunos não tem internet”.

Alunos e professores quase incomunicáveis

O resultado dessa padronização, segundo ela, é que muitos alunos de lá estão “perdidos”. “Não estavam preparados para aprender aquela determinada matéria. Precisavam ter visto outra antes”, explica. “Quando foi lançada a ideia (ensino a distância), nós pensamos que nós iríamos organizar. Só que o estado vai aplicar uma prova, não adianta a gente tentar uma realidade diferente”, reclama a professora.

Drama também na periferia de BH

Os desafios de acesso ao novo sistema de educação a distância em Minas não são só geográficos, passam pela desigualdade social. “A maioria da galera que mora em periferia está passando pela mesma situação. Não tem acesso à internet de qualidade”, diz Naiara Marques Oliveira, viúva e mãe de cinco filhos, quatro deles estudantes. “O meu filho mais velho é o único que tem celular, mas de nada adianta porque não tem internet”, conta a mãe.





A família mora num barracão de madeira, de dois cômodos, na Ocupação Terra Nossa, na Região Leste de Belo Horizonte. Artesã, Naiara está sem trabalhar desde o início da pandemia. Ela está recebendo o auxílio emergencial, porém, os R$ 600 não são suficientes para fazer a compra do mês. “Não sobra dinheiro para ficar colocando créditos em celular”, comenta. Sem contato com os professores, os filhos de Naiara estão sem estudar.

Prioridade é comer, não a internet

A maioria das 300 famílias que moram na Ocupação Terra Nossa vive em barracões de madeira. Algumas nem água encanada têm em casa e é preciso pedir aos vizinhos que têm reservatório. “Internet é o mínimo. As pessoas daqui não têm o básico. Elas lutam é para terem o arroz e o feijão para comer”, diz Danilo Santo de Oliveira, de 25 anos.





O distanciamento social sempre existiu. Não veio com a pandemia. Ela só o escancarou”, desaba o jovem.



Sentado em uma cama, no cômodo que serve de sala e quarto do barracão onde mora com a mãe, ele conta a difícil realidade de quem já se acostumou a viver às margens da sociedade. “”, desaba o jovem.





Danilo é aluno do terceiro ano do Ensino Médio do Educação de Jovens e Adultos (EJA). Sua situação é um pouco melhor à dos colegas de sala de aula e de vizinhos da ocupação. “Como trabalhava, tenho uma renda para poder ter uma internet e para ter um celular bom. Só que a maioria da minha sala não está conseguindo pegar. Então, eu acabo desanimando também”, conta os estudante. Dos 28 alunos da sua turma, apenas oito participam do grupo que a escola criou no Whatsapp.





Para ele, a população pobre será a mais prejudicada com o sistema de educação remota, e sendo justamente esta parcela a que mais precisa do ensino público para mudar a realidade social. “Esta geração já tem, pelo menos, um ano de atraso. Nós, aqui, vamos continuar aí nessa vida de mão de obra”, desabafa.



Posicionamento do estado





A reportagem pediu um posicionamento à Secretaria de Estado da Educação sobre as dificuldades de populações carentes de Minas para acompanhar o modelo de ensino a distância proposto, mas ainda não obteve retorno. A matéria será atualizada tão logo a resposta seja enviada pelo governo de Minas.