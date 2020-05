Desde março, PRF já apreendeu 15 toneladas de drogas em Minas

(foto: Reprodução/PRF)

A maior malha rodoviária do país sempre colocou Minas Gerais como rota do tráfico de drogas no Brasil. Desde 13 de março, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) já apreendeu cerca de 15,3 toneladas de maconha, cocaína, crack e skunk nas rodovias que cruzam o estado.

A mais recente delasna BR-381, em abordagem iniciada em Contagem, na Grande BH, e finalizada na capital mineira.

De acordo com a PRF, um veículo foi abordado na altura do Km 480, ainda em Contagem, mas fugiu pela rodovia. As equipes só conseguiram prender o suspeito do crime já em BH, novamente na BR-381.

No veículo, os policiais encontraram 180 quilos de maconha. A droga seria levada até Foz do Iguaçu, no Paraná, cidade próxima à fronteira do Brasil com o Paraguai e com a Argentina.

Mega apreensão

Na terça (5), também no período da noite, a PRF apreendeu 1,5 tonelada de maconha em uma abordagem a um caminhão realizada no Km 606 da BR 040, em Congonhas, Região Central do estado.

Durante a fiscalização, o motorista demonstrou nervosismo e não soube explicar o motivo da viagem. Cães farejadores foram deslocados e localizaram os entorpecentes em um compartimento oculto sob a carroceria do veículo.

Lá, os policiais encontraram 48 fardos com diversas barras de maconha.

O motorista contou que receberia R$ 10 mil para levar a droga de Campo Mourão (PR) até Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais, a poucos quilômetros de Congonhas.

Crescimento

A pandemia do novo coronavírus e o isolamento social adotado por parte da população não se estendeu ao tráfico de drogas. De acordo com números da PRF, as 15,3 toneladas de drogas apreendidas desde 11 de março superam em muito a média do estado.

Para efeito de comparação, no mesmo período de 2019, por exemplo, a polícia apreendeu 540 quilos de maconha em Minas, 13,4 toneladas a menos que neste ano.

Outros entorpecentes também tiveram grande crescimento no volume de apreensões. A cocaína, por exemplo, saltou de três gramas apreendidas para mais de uma tonelada durante a pandemia. Desde 11 de março, a PRF apreendeu 1,15 tonelada da droga em Minas.

A apreensão de crack saltou de 2,5 quilos para 26 quilos. Já o skunk (um tipo de maconha mais forte), que não foi apreendido nesta época em 2019, atingiu a marca de 73 quilos recolhidos durante a quarentena.

Ao todo, 53 pessoas foram presas por tráfico de drogas no período de 2020, contra seis detidos em 2019.