PRF apreende 5 toneladas de maconha em carreta-tanque na BR-251

Drogas apreendidas foram levadas à Polícia Federal de Montes Claros (foto: PRF/Divulgação)





Um homem de 52 anos foi preso ao ser flagrado na direção de uma carreta que transportava cerca de 5 toneladas de maconha nesse sábado na BR-251, em Montes Claros, Norte de Minas Gerais.













(foto: PRF/Divulgação)

“Diante da situação apresentada, após a fiscalização documental, dos equipamentos obrigatório e da estrutura do veículo, restou constatada a existência de duas tampas na parte frontal dos tanques, que normalmente não existem para os modelos do veículo abordado”, informou a PRF. “Em vistoria minuciosa percebeu-se que em algumas partes, os tanques do veículo não indicavam estar completamente vazios, em virtude do eco emitido, o que elevou a suspeita da equipe para uma possível existência de produtos no interior dos mesmos”, detalhou a polícia.





Como, em teste, o veículo do tipo tanque é usado no transporte de produtos perigosos, o Corpo de Bombeiros foi chamado para garantir a segurança e apoiar os policiais ao acessar o interior dos tanques.





Eles acabaram detectando grande quantidade de um produto dentro dos compartimentos. Foi necessário abrir chapas de ferro dos tanques para acessar os materiais, que eram barras de maconha prensadas e envoltas em plástico. As drogas e o motorista foram levados à Polícia Federal (PF) de Montes Claros.





Domingo





Já nesta madrugada, uma outra ação da PRF levou à apreensão de uma arma e mais drogas. A ação ocorreu por volta das 3h na BR-381, em Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





O carro em questão foi seguido pela polícia ao longo de 20 quilômetros no Anel Rodoviário, até ser interceptado perto do posto da PRF em Sabará. De acordo com a polícia, o motorista estava transportando 4,5 quilos de maconha e uma pistola 380 com numeração raspada de Ribeirão das Neves para Coronel Fabriciano, e receberia R$ 2 mil reais por isso. O homem foi detido e levado à Polícia Civil.