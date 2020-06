PRF flagra caminhão de mudança com 2,2 toneladas de maconha na BR-381

Drogas estavam escondidas em 120 caixas de papelão (foto: PRF/Divulgação)





Um homem de 30 anos foi preso após ser flagrado transportando mais de 2 toneladas de maconha em um caminhão de mudança. O veículo foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite dessa segunda-feira em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais. O homem disse que receberia R$ 10 mil pelo transporte.













Ao vistoriar o caminhão-baú, os policiais encontraram 120 caixas de papelão escondidas no meio da carga da mudança. Elas continham tabletes que totalizaram 2.253 quilos de maconha.





De acordo com a polícia, ao ser questionado, o caminhoneiro disse que pegou as drogas no interior do Mato Grosso do Sul para levar até Vitória, no Espírito Santo, onde receberia o pagamento. Após ser preso, ele e o material apreendido foram levados à Polícia Civil de Pouso Alegre.