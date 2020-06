Polícia Civil prende autor de roubos a shoppings na Grande BH

Polícia Civil prende autor de roubos na RMBH (foto: Reprodução/ Internet) Polícia Civil de Minas Gerais informou, nesta terça-feira (9), que após três anos de investigações, conseguiu identificar o autor de vários crimes de roubo de celulares em estabelecimentos comerciais na Região Metropolitana de Belo Horizonte. informou, nesta terça-feira (9), que após três anos de investigações, conseguiu identificar o autor de vários crimes deem estabelecimentos comerciais na





Segundo a polícia, o suspeito usava documentos de identificação falsos, o que acabou atrasando a conclusão das investigações, que foram iniciadas em 17 de janeiro de 2017, quando três indivíduos entraram no Shopping Portage, localizado na BR-381, em Betim, e se dirigiram às Casas Bahia, no segundo piso.





No interior do estabelecimento, um dos suspeitos se posicionou na entrada da loja para monitorar a movimentação da segurança do local, enquanto os outros dois coagiram os funcionários do setor de compras e roubaram 23 aparelhos celulares. O prejuízo foi calculado em R$ 40 mil.





Após cometer o crime os três autores fugiram pelos corredores do shopping, apontando as armas de fogo para as pessoas que estavam na direção da rota de fuga.

Durante as investigações, a polícia identificou mais três crimes de assalto à mão armada. O primeiro em 10 de setembro de 2018, também em uma das lojas da rede das Casas Bahia, mas dessa vez na Região Central de Vespaziano. Após “adquirir” um ventilador, o investigado foi até o estoque da loja para retirá-lo e anunciou o assalto, rendendo um funcionário, enquanto os seus comparsas saqueavam o local.





No mesmo ano, em 28 de junho, o investigado roubou aproximadamente R$ 1 mil de uma loja da rede Ponto Frio, localizada na Rua dos Caetés, na Região Central de Belo Horizonte.

Já o terceiro crime ocorreu em 19 de janeiro do ano passado, em uma joalheria no Via Shopping, no Barreiro. O assaltante levou, aproximadamente, R$ 150 mil em jóias.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz